PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 12 juin – Ligue des Nations

Notre pronostic : la Grèce ne perd pas face au Kosovo et moins de 4,5 buts dans le match (1.30)

Voilà une rencontre qui promet très peu de buts. Les Grèce et le Kosovo réalisent tous deux un très bon départ dans cette Ligue des Nations. Les Grecs ont remporté leurs trois rencontres de la compétition, dont une sur la pelouse de son adversaire du soir (1-0). S’ils ont inscrit cinq buts dans l’ensemble de ces matches, ils n’en ont toujours pas encaissés. La mission s’annonce donc très difficile pour une équipe du Kosovo qui fait pourtant le travail dans ce groupe C2. Les joueurs d’Alain Giresse ont déjà pris six points sur neuf, forts de leurs succès à Chypre et face à l’Irlande du Nord. Mais ils n’ont jamais battu cette équipe Grècque au cours de cinq confrontations qui n’ont vu les filets trembler que trop rarement. Je vous propose donc de miser sur la Grèce qui ne perd pas et moins de 4,5 buts dans le match. Un pari coté à 1.30.

Pariez sur Grèce – Kosovo ici !

Les autres options :

Malte bat Saint-Marin et plus de 1,5 but dans le match (1.30)

La Macédoine du Nord bat Gibraltar et plus de 1,5 but dans le match (1.28)

La Serbie ne perd pas en Slovénie et plus de 0,5 but dans le match (1.34)

Le Portugal ne perd pas en Suisse et plus de 0,5 but dans le match (1.36)

Cote totale des cinq paris sûrs : 3.94