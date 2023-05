PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 12 mai – Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic : le FC Cologne ne perd pas contre le Hertha Berlin (1.30)

Le FC Cologne peut dire merci à la dernière trêve internationale qui lui a fait beaucoup de bien. Après celle-ci, les Colonais possèdent un bon bilan d’une seule défaite, deux nuls et trois succès dont un lors de la dernière journée sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-1). Ils se trouvent donc 11e de Bundesliga avec dix longueurs d’avance sur Stuttgart et je ne les vois absolument pas perdre contre la lanterne rouge même si le Hertha Berlin vient de gagner et de garder espoir pour un éventuel maintien. La victoire me semble compliqué à aller chercher à l’extérieur et c’est pour cela que je vous propose de jouer le fait que Cologne ne perde pas pour gonfler un combiné.

