PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 12 mai – Série A – Italie

Notre pronostic: l’Atalanta bat Benevento par au moins deux buts d’écart (1.46)

Comme vous venez peut-être de le lire dans la rubrique précédente, l’Atalanta, dauphin de l’Inter, tient à conserver cette deuxième place et ses dernières performances, notamment à domicile (6 victoires consécutives et 21 buts marqués), incitent à l’optimisme. Les Nerazzurri ont inscrit cinq buts lors de leur dernier match à Bergame, face à Bologne, et encore cinq buts lors de la dernière journée, à Parme. Face à l’armada offensive de l’Atalanta, la défense « gruyère » de Benevento risque de souffrir énormément. A l’aller a domicile, les joueurs de Campanie avait perdu 4-1. Un scénario similaire n’est pas du tout à exclure. Alors banco sur une large succès des hommes de Gasperini !

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Bologne ne perd pas contre le Genoa (1.36)

La Sampdoria ne perd pas contre Spezia Calcio (1.44)

La Lazio bat Parme (1.22)

Le Celtic bat St Johnstone (1.39)

Salzbourg bat le Rapid de Vienne (1.39)

Cote totale pour les six paris sûr du jour : 6.74

