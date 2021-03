PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 12 mars Série A - Italie

Notre pronostic : victoire de la Lazio face à Crotone (1.29)

Il ne devrait pas y avoir de suspens pour cette rencontre en Italie. La Lazio part largement favorite face à la lanterne rouge du championnat, Crotone. Les Romains doivent impérativement l’emporter s’ils veulent rester en course pour l’Europe. Ils restent sur deux défaites de suite contre la Juventus (3-1) et contre Bologne (2-0). Un autre résultat que la victoire serait très préjudiciable d’autant que Crotone reste sur huit défaites consécutives. La série est plus que noire et le petit club italien se dirige tout droit vers la Série B alors qu’il compte sept points de retard sur le premier non-relégable, Cagliari. C’est donc un pari sûr que je vous propose avec la victoire de la Lazio cet après-midi pour une modeste cote de 1.29.

Les autres options :

L’Atalanta l’emporte face à La Spezia (1.26)

Le Club Bruges s’impose à Charleroi (1.49)

Levante ne perd pas contre Valence (1.29)

Cote totale des quatre paris sûrs du jour : 3.12

Pariez sur Lazio Rome – Crotone ici !