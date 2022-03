PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 12 mars – Série A – Italie

Notre pronostic: Milan bat Empoli (1.35)

Le Milan AC, leader de Série A, n’a pas droit à l’erreur ce soir contre Empoli (13e) sous peine de voir l’Inter et Naples revenir à sa hauteur voire le dépasser. Ces trois clubs luttent pour le titre et ne devraient pas lâcher beaucoup de points dans le sprint final. Les Rossoneri voudront profiter de la baisse de régime de leurs adversaires du jour (cinq nuls et cinq défaites en 2022 en dix rencontres, toute compétition confondue) pour conserver leur fauteuil de leader. A l’aller le 22 décembre, les Milanais se sont imposés 4-2 à Empoli et ont, selon moi, de grandes chances de confirmer leur supériorité à San Siro. Si Milan a frappé un grand coup en prenant les trois points à Naples (1-0) le week-end dernier grâce à Olivier Giroud, ce n’est pas pour trébucher devant son public face au 13e de Série A.

Fiabilité : 80 %

Les autres options:

Cluj bat Voluntari (1.47)

Auxerre ne perd pas contre Sochaux (1.34)

Ajaccio ne perd pas contre Bastia (1.21)

Le Havre ne perd pas contre Nîmes (1.27)

Getafe ne perd pas contre Valence (1.33)

Augsburg ne perd pas contre Mayence (1.36)

Fribourg ne perd pas conter Wolfsburg (1.30)

Cote totale pour les huit paris sûrs: 9.61

Pariez sur Milan - Empoli ici