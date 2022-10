PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 12 octobre – Ligue des champions

Notre pronostic: Naples bat l’Ajax (1.58)

Vainqueurs 6-1 à l'aller aux Pays-Bas la semaine dernière, les Napolitains ont prouvé leur supériorité face à l'Ajax et devraient le confirmer ce soir au stade Diego Armando Maradona. Le Napoli, leader de Série A, effectue un excellent début de saison. Il reste sur huit victoires consécutives toute compétition confondue et comptent dix succès et deux nuls en douze rencontres officielles. En Ligue des champions, les Italiens présentent le meilleur bilan des trente-deux équipes en lice: 4-1 contre Liverpool, 3-0 sur la pelouse des Rangers et 6-1 à Amsterdam, soit treize buts inscrits en trois matches pour deux encaissés. Contre un club invaincu cette saison, leader de son championnat avec la meilleure attaque et le plus efficace sur la scène européenne, les Néerlandais, déjà humiliés chez eux, risque une nouvelle fois de souffrir. Et un succès des Italiens les qualifierait dès ce soir pour les 1/8 de finale !

Fiabilité : 75 %

Les autres options:

Le Sporting ne perd pas contre Marseille (1.38)

Leverkusen ne perd pas contre Porto (1.33)

Barcelone bat l’Inter (1.41)

L’Atletico bat Bruges (1.40)

Tottenham bat Francfort (1.50)

Liverpool gagne sur la pelouse des Rangers (1.35)

Le Bayern gagne à Plzen par au moins deux buts d’écart (1.34)

Cote totale pour les huit paris sûrs: 15.53

Pariez sur Naples – Ajax ici