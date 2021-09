PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 12 septembre Ligue 1

Notre pronostic : Metz ne perd pas face à Troyes (1.34)

Voilà encore deux équipes qui n’ont toujours pas goûté à la victoire cette saison. Les Troyens proposent certes un beau football mais ont déjà perdu trois fois et pris un point à Strasbourg. On peut relativiser ces résultats en regardant les adversaires : Paris, Clermont et Monaco. Le FC Metz est un peu mieux avec seulement une défaite à Nantes (2-0). Les Messins se sont même inclinés en amical la semaine dernière face à Auxerre. Toujours est-il que je leur donne un avantage pour le match de cet après-midi. A domicile, ils doivent être capables de ne pas perdre. Un pari qui me paraît sûr coté à 1.34 !

Les autres options :

Monchengladbach s’impose face à l’Arminia Bielefeld (1.47)

Le Real Madrid gagne face au Celta Vigo (1.39)

Cote totale des trois paris sûrs : 2.74