PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 13 août - Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic: les deux équipes marquent lors de Mönchengladbach - Bayern (1.36)

Match piège pour le Bayern ce soir à Mönchengladbach en ouverture de la Bundesliga ! Les Bavarois ont perdu 2-0 en amical le 28 juillet et ont chuté quatre fois sur six en six ans sur la pelouse du Borussia. Il me paraît donc risqué de miser sur les partenaires de Robert Lewandoswki pour une faible de cote de 1.55. En revanche, difficile d'imaginer assister à un match fermé entre ces deux équipes en connaissant les scores des quatre dernières saison à Gladbach: 3-2, 2-1, 1-5 et 2-1. Depuis dix ans, les deux équipes marquent lorsqu'elle se rencontrent dans 70 % des cas. Alors contentez-vous de cette cote de 1.36 dans cette rubrique... ou jetez un oeil sur les autres options !

Fiabilité: 80 %

Les autres options:

Besiktas bat Rizespor (1.32)

Cluj bat Constanta (1.56)

St Patricks bat Waterford (1.35)

Le Dynamo Zagreb bat Gorica (1.36)

Le Shakhtar Donestk bat Metalist par au moins 2 buts d'écart (1.43)

Cote totale des six paris sûrs: 7.35

