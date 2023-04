PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 13 avril – Ligue Europa – ¼ de finale aller

Notre pronostic : Manchester United bat le FC Séville (1.38)

Depuis la reprise post-Coupe du Monde, Manchester United a disputé vingt-huit rencontres pour seulement trois défaites, quatre nuls et donc, vingt-et-une victoires. En Ligue Europa, les Mancuniens ont sorti le FC Barcelone en barrages avant de faire tomber le Bétis Séville avec notamment un 4-1 à Old Trafford. Difficile de ne pas voir les Red Devils eliminer un nouveau club espagnol. Le FC Séville réalise une bien triste saison 2022-2023 et n’est pas encore assuré de se maintenir avec seulement cinq points d’avance sur la zone rouge. Je ne pense pas que les Sévillans auront complètement la tête à l’Europe, eux qui avaient perdu sur la pelouse de Fenerbahce lors du huitième de finale retour. Je ne vois rien d’autre que la victoire de Manchester United ce soir, et ce même sans Marcus Rashford, pour une petite cote de 1.38, idéale pour gonfler un combiné.

Pariez sur Manchester United – FC Séville ici !

Les autres options :

La Juventus ne perd pas contre le Sporting Portugal et moins de 4,5 buts (1.26)

West Ham ne perd pas sur la pelouse de La Gantoise (1.27)

La Fiorentina ne perd pas sur la pelouse de Poznan et au moins un but (1.25)

Cote totale des quatre paris sûrs : 2.76