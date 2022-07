PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 13 juillet - Euro (F)

Notre pronostic : les Pays-Bas (F) battent le Portugal (F) (1.34)

Les Pays-Bas sont dans l’obligation de l’emporter ce soir. Les Bataves ont réalisé un bon premier match face à la Suède mais ont dû se contenter du point du nul (1-1) après avoir concédé l’ouverture du score. Plus irrégulières depuis un an, elles ne perdent tout de même que très peu. Leurs deux derniers revers le furent d’ailleurs contre la France et l’Angleterre. Le bilan reste donc positif au moment d’affronter un adversaire largement à leur portée. En effet, le Portugal est une équipe en constante progression mais qui a du mal à franchir un palier. Les Lusitaniennes ne parviennent pas à faire un résultat face aux meilleures nations et affrontent aujourd’hui les finalistes de la dernière Coupe du Monde et championnes d’Europe en titre. Les Néerlandaises devraient donc s’imposer sans encombre (1.34).

