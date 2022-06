PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 13 juin - Ligue des Nations

Notre pronostic : le Danemark ne perd pas face à l'Autriche et plus de 0,5 but dans le match (1.33)

Le Danemark doit reprendre sa marche en avant. Après avoir obtenu deux belles victoires en déplacement, notamment chez son adversaire du soir, les Danois se sont fait surprendre à domicile par une très sérieuse équipe de Croatie. S'ils n'ont pas pu s'envoler au classement, les joueurs de Janne Anderson restent leaders de ce groupe A1 et gardent donc leur destin entre leurs mains. De quoi aborder ce dernier match de la saison avec toute la motivation nécessaire. D'autant plus que l'Autriche s'est toujours inclinée sur les terres danoises. Les coéquipiers de David Alaba se montrent tout de même plutôt solides en ce mois de juin, avec quatre points pris en trois rencontres. Mais cette équipe semble un peu limitée sur le plan collectif pour faire face à un adversaire aussi bien organisé. Je miserais donc sur le Danemark qui ne perd pas et plus de 0,5 but dans le match. Un pari coté à 1.33.

