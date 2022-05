PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 13 mai – Liga NOS – Portugal

Notre pronostic : le Benfica Lisbonne gagne à Paços de Ferreira (1.40)

Le Benfica doit bien finir sa saison. Les deux équipes n’ont plus rien à jouer. Paços de Ferreira est 10e du championnat portugais et le club de Lisbonne est assuré de la 3e place et d’une qualification pour les barrages de la Ligue des Champions. Battus par le champion, le FC Porto, les Lisboètes avaient auparavant gagné chez le Maritimo. Dans cette rencontre sans enjeu, je pense que le Benfica pourait jouer libéré. Dans les confrontations directes, il reste sur neuf succès consécutifs ! Je pense qu’on devrait en voir un dixième pour cette dernière journée de Liga NOS pour une cote de 1.40 !

