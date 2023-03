PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 13 mars – Série A - Italie

Notre pronostic : le Milan AC bat la Salernitana (1.30)

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Milan AC a tenu le choc sur la pelouse de Tottenham (0-0) et confirmé son retour en forme. Alors oui, les Milanais ont perdu lors de la dernière journée sur la pelouse de la Fiorentina mais avant ce revers, ils restaient sur une série de quatre succès consécutifs. 5e du classement, ils doivent absolument l’emporter pour retrouver le top 4. La Salernitana aussi revient bien avec quatre points pris lors des deux dernières journées et s’est éloignée de la zone rouge avec sept longueurs d’avance. Cependant je pense que le Milan AC va faire le travail et s’imposer à domicile.

