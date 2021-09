PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 13 septembre Série A - Italie

Notre pronostic : Bologne ne perd pas face à Vérone (1.32)

Ne prenez pas de risques pour cette rencontre comptant pour la Série A en Italie. Les Bolognais sont logiquement favoris chez eux pour cette 3e journée. Ils ont pris quatre points pour le moment avec une victoire face à Salermitana (3-2) et un score nul et vierge sur la pelouse de l’Atalanta. Il faut donc confirmer cette belle entame de saison par un résultat à domicile. Le Hellas Vérone a connu deux défaites face à l’Inter et Sassuolo. Ce ne sont pas non plus deux contre-performances. Les Véronais sont capables de gêner Bologne mais je ne pense pas qu’ils soient en mesure de l’emporter. Un pari plutôt sûr à mettre dans un combiné (1.32).

