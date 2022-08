PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 14 août – Ligue 1

Notre pronostic : Auxerre ne perd pas contre Angers (1.30)

Pour ce premier match de l’année en Ligue 1 à l’Abbé-Deschamps, les Auxerrois vont vouloir prouver à leur public qu’ils méritent d’évoluer en Ligue 1. Aujourd’hui ils reçoivent Angers. Les Angevins restent sur un score nul et vierge face à Nantes. Une rencontre riche en occasions mais avec de gros soucis dans la finition. A l’AJA d’en profiter et de sévir devant ses supporters. Les Bourguignons se sont montrés très bons la saison dernière à domicile avec onze succès, quatre nuls et quatre défaites en Ligue 2. Je me dis que cela va continuer. Il n’y a pas vraiment de différence de niveau entre ces deux clubs qui vont lutter pour le maintien. C’est pourquoi je vous conseille le 1N (1.30) !

