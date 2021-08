PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 14 août - Ligue 2

Notre pronostic: Toulouse bat Bastia (1.54)

Après un nul (2-2) contre Ajaccio, le TFC s'est imposé 4-0 à Nancy et 1-0 à Pau. Les supporters des Violets attendent maintenant le premier succès au Stadium de leur équipe. La mission n'a rien d'impossible face à Bastia qui a le désavantage d'avoir joué mercredi un match en retard, après un grand nombre de cas de COVID, contre Nancy (1-1). Le temps de récupération comptera forcément surtout pour deux clubs qui ont souffert de la canicule cette semaine. Entre un candidat à la montée et un promu, il me semble logique de parier sur la victoire du favori. Et finalement, cette cote de 1.54 est très attrayante vu le déséquilibre entre les deux effectifs. Si vous avez un doute, je vous propose ci-dessous huit autres possibilités... et rien de vous empêche d'en combiner plusieurs. A vous de voir !

Fiabilité: 75 %

Les autres options:

Le Paris-SG bat Strasbourg (1.23)

Lille ne perd pas contre Nice (1.20)

Le Paris-FC ne perd pas contre Auxerre (1.26)

Man. Utd bat Leeds (1.56)

Chelsea bat Crystal Palace (1.27)

Liverpool gagne à Norwich (1.32)

Wolfsburg bat Bochum (1.58)

Dortmund bat Francfort (1.45)

Cote totale des neuf paris sûrs: 17.16

