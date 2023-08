PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 14 août – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Man. Utd bat Wolverhampton, Rashford, Fernandes ou Antony marque… s’ils jouent (1.42)

Après les victoires de Manchester City à Burnley vendredi soir et celle d’Arsenal samedi contre Nottingham Forest, Manchester United devrait, aussi, bien lancer sa saison lors de la réception de Wolverhampton, un adversaire qui lui réussit généralement très bien (9 succès, 2 nuls et 1 défaite en douze matches à Old Trafford). La saison passée, les Red Devils s’étaient imposés 2-0 à domicile le 13 mai après avoir déjà gagner sur la pelouse des Wolves. Comme la cote est un peu basse, je vous propose d’y ajouter Rashford, Antony ou Fernandes pour la faire grimper à 1.42.

Fiabilité : 75 %

