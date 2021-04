PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 14 avril Ligue des Champions

Le pari sûr : Manchester City ne perd pas à Dortmund et au moins deux buts dans la rencontre (1.32)

C’est un pari à priori sans risque que je vous propose ici et idéal pour entrer dans un combiné. Manchester City s’est difficilement imposé à l’aller face à Dortmund (2-1). Tout n’a pas été bon pour les hommes de Guardiola qui ont trop laissé les Allemands jouer. Cette fois il faudra être plus solides et dominateurs pour annihiler très vite les maigres espoirs du Borussia. Avec une voie royale pour le titre en Angleterre, les Citizen peuvent se permettre de tout miser sur la Ligue des Champions. Dortmund ne peut pas en dire autant. Seulement 5e de Bundesliga, les coéquipiers de Haaland sont décevants et pointent à sept points de la 4e place. Pourtant ils n’ont pas été mauvais la semaine dernière face à City et méritaient mieux. Cependant je ne vois pas Manchester perdre cette rencontre mais il devrait y avoir des buts. C’est pourquoi je vous propose ce pari du N2 et au moins deux buts dans le match pour une cote de 1.32.

