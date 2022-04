PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 14 avril - Ligue Europa 1/4 retour

Notre pronostic: Barcelone bat Francfort (1.40)

Invaincu depuis qu'il a été reversé en Ligue Europa (trois nuls et deux victoires), le FC Barcelone, tombeur de Naples et de Galatasaray, a fait de la Ligue Europa un objectif principal. Avec Xavi a sa tête, le Barça a retrouvé des couleurs et accumule les bons résultats: sept victoires consécutives en Liga et surtout quatorze succès pour neufs nuls (en 90 minutes) en vingt-trois rencontres. Alors même si Francfort est invaincu à l'extérieur cette saison en Coupe d'Europe (chez des adversaires plus faibles que l'actuel Barça), je vous conseille de parier sur une victoire des Catalans au Nou Camp qui les enverrait en 1/2 finale après le 1-1 de l'aller en Allemagne.

Fiabilité : 80 %

