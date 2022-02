PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 14 février – Super Lig - Turquie

Notre pronostic : l’Adana Demirspor ne perd pas contre le Besiktas (1.34)

Eliminé en Coupe de Turquie, l'Adana Demirspor doit réagir en fin d'après-midi avec la réception du Besiktas. Ce ne sera pas une rencontre facile contre ce club qui va mieux. Après un début de championnat difficile, le BJK ne perd plus avec une série de huit matches toutes compétitions confondues sans la moindre défaite, et pointe à la 7e place du classement. 3e avant cette journée, l'Adana Demirspor a tout de même remporté ses deux dernières rencontres en Super Lig pour huit buts inscrits et un encaissé, et reste invaincu depuis neuf matches à domicile. C'est pourquoi je miserais sur le 1N pour ce duel. Un pari sûr, idéal pour entrer dans un combiné !

