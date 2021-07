PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 14 juillet Ligue des Champions

Notre pronostic : victoire d’Alashkert face au Connah’s Quay (1.37)

Le match aller s’est soldé par un beau match nul (2-2) entre ces deux équipes. Les deux clubs sont sur la même dynamique avec une série de cinq matches sans défaite. Alashkert n’a plus perdu à domicile depuis huit rencontres et c’est pour cela que les Arméniens partent largement favoris pour cette rencontre. Il faut se méfier quand même des Gallois qui n’ont connu la défaite que lors d’un seul match au cours de leurs douze derniers déplacements. Si l’on regarde les statistiques de la semaine dernière, le Connah’s Quay a eu beaucoup de chance avec deux frappes et deux buts tandis qu’Alashkert a tiré quinze fois ! Je pense donc que le club arménien va s’imposer chez lui et faire respecter la logique. Un pari plutôt sûr coté à 1.37 !

