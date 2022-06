PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 14 juin – Ligue des Nations

Notre pronostic : l’Angleterre ne perd pas face à la Hongrie et plus de 1,5 but dans le match (1.31)

L’Angleterre a une revanche à prendre. Toujours en quête d'un premier succès dans cette Ligue des Nations, les joueurs de Gareth Southgate s'étaient notamment inclinés sur la pelouse de la Hongrie il y a dix jours (0-1). Une défaite surprise qui a laissé des traces, précédant deux résultats nuls dans des rencontres sans intensité en Allemagne et face à l'Italie. Toutefois, les Three Lions n'ont plus connu la défaite à domicile dans le temps règlementaire depuis octobre 2020. De quoi être optimistes pour leur dernier match de la saison face une équipe de Hongrie surprenante. Les joueurs de Marco Rossi comptabilisent quatre points après trois journées dans la compétition et sont installés à la seconde place de leur groupe. les Hongrois restent toutefois plus en difficulté en déplacement et devraient subir les assaut anglais. Un résultat nul n'étant tout de même pas à exclure, je miserais sur l'Angleterre qui ne perd pas et plus de 1,5 but dans le match (1.31).

Les autres options :

La Belgique ne perd pas en Pologne (1.29)

L’Ukraine ne perd pas face au la République d’Irlande et plus de 0,5 but dans le match (1.31)

La Turquie mène à la mi-temps et bat la Lituanie (1.32)

Le Luxembourg ne perd pas face aux Îles Féroé et moins de 3,5 buts dans le match (1.33)

Cote totale des cinq paris sûrs : 3.89