PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 14 juin – Major League Soccer – Etats-Unis

Notre pronostic : Los Angeles FC bat Houston Dynamo (1.38)

Direction les Etats-Unis pour cette rubrique avec le match entre Los Angeles (9e) et Houston (17e) ! Les partenaires de Denis Bouanga (10 buts en 14 matches) partent logiquement favoris à domicile malgré l’échec cuisant d’il y a trois jours au Texas (0-4). En effet, ils sont beaucoup plus à l’aise à domicile (5 victoires et 2 nuls en 7 rencontres au BMO Stadium) alors que le Dynamo est la pire équipe de MLS à l’extérieur (2 nuls et 6 défaites en 8 déplacements – 6 buts marqués pour 19 encaissés). Par ailleurs, les Texans restent sur deux lourds revers hors de leurs bases : 3-0 à St Louis (5e) et 6-2 à Vancouver (16e). Il me semble donc judicieux de faire confiance aux Californiens emmenés par Giorgio Chiellini pour prendre leur revanche sur le match de dimanche.

Fiabilité : 75 %

Pariez sur Los Angeles FC – Houston Dynamo ici