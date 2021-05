PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 14 mai Fortuna Liga – République Tchèque

Notre pronostic: le Slovan Liberec bat Brno (1.52).

Début de la 32e journée du championnat tchèque ce vendredi avec cette affiche entre le Slovan Liberec et Brno. Une rencontre normalement à sens unique entre le 6e et le 16e du classement. Surtout que les hommes de Pavel Hoftych n’ont pas le droit à l’erreur: ils doivent impérativement se relancer après leur défaite contre Bohemians (3-0) le week-end dernier. Ils peuvent quand même se rassurer en se disant qu’avant ils n’ont perdu aucun de leurs 3 derniers matches. Un nouveau succès ce soir leur permettrait de rester au contact du wagon de tête. Contexte totalement différent du côté de Brno qui ne s’est plus imposé depuis le 31 janvier dernier. C’était contre Opava (2-0). C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès de Slovan Liberec contre Brno!

Les autres options :

KuPS bat Mariehamn (1.43)

Le FC Haka bat le FC KTP (1.47)

Le FC Astana bat Zhetysu Taldykorgan (1.08)

Cote totale pour les quatre paris sûrs : 3.45

