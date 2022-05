PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 14 mai – Ligue 1

Notre pronostic: Monaco bat Brest et Ben Yedder marque (1.60)

Monaco va avant tout prier pour que Marseille perde ou soit accroché à Rennes ce soir. Cela permettrait aux Monégasques, en cas de victoire plus que probable à Louis II face à Brest, de repasser deuxième ou au moins revenir à une longueur des Olympiens avant la 38e journée qui verra l’ASM se déplacer à Lens pendant que l’OM recevra Strasbourg, toujours candidat à l’Europe. Comme Brest n’a plus rien à craindre ni à espérer, Monaco devrait logiquement s’imposer et enregistrer une neuvième victoire consécutive. Et si les joueurs de la Principauté s’imposent contre les Bretons, il y a de grandes chances pour que Wissam Ben Yedder (2e buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations, comme le Rennais Terrier) y soit pour quelque chose.

Fiabilité : 60 %

Les autres options:

Strasbourg bat Clermont (1.45)

Le Paris-SG gagne à Montpellier (1.40)

Bordeaux ne perd pas contre Lorient (1.41)

La Roma bat Venise (1.23)

Le Sporting bat Santa Clara (1.20)

Porto bat Estoril par au moins deux buts d’écart (1.45)

Cote totale pour les quatre paris à domicile: 9.80

