PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 14 mars – Série A – Italie

Notre pronostic : la Lazio bat Venise (1.32)

Après une élimination en Ligue Europa, un nul chez l’Udinese et une défaite contre Naples, la Lazio s’est enfin relancée en l’emportant avec la manière à Cagliari (3-0). Un succès très important car les Romains sont sortis des places européennes et ont un point de retard sur le 6e. La course à l’Europe pour l’un, la lutte pour le maintien pour l’autre. Venise n’a pris qu’un seul point lors des trois dernières journées et est 18e, premier relégable avec trois longueurs de retard sur Cagliari avec un match en moins tout de même. Tout n’est pas fini mais pour ce soir, cela risque d’être trop compliqué. La différence est grande. Je pense que la Lazio, à domicile, va l’emporter pour une cote de 1.32, idéale pour entrer dans un combiné.

Pariez sur Lazio – Venise ici !

Les autres options :

City gagne à Crystal Palace (1.31)

Le Sporting Portugal gagne chez le Moreirense (1.43)

Cote totale des trois paris sûrs : 2.47