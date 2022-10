PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 14 octobre - Jupiler Pro League - Belgique

Notre pronostic: Westerlo bat Seraing (1.47)

Depuis le début de la compétition, avec Westerlo (7e du championnat de Belgique) ça passe ou ça casse (6 victoires et 5 défaites en onze journées)... et en ce moment, cela aurait plutôt tendance à très bien se passer ! En effet, le KVCW reste sur quatre succès consécutifs, série en cours, et compte 80 % de victoires à domicile. La tâche de Seraing (14e), qui ne compte que trois victoires en onze journées, s'annonce donc compliquée. Même si les visiteurs ont remporté leurs trois succès en déplacement, il faut préciser que Seraing, en dix ans, n'est jamais parvenu à s'imposer contre son adversaire du jour, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur (5 défaite et trois nuls). Je vous conseille donc de miser sur Westerlo devant son public, surtout si Lyle Foster (5 buts dont 3 lors des deux dernières journées) se montre aussi efficace que le week-end passé: doublé à Bruges (2-0) !

Fiabilité : 80 %

Les autres options:

Celje bat Tabor (1.52)

Elfsborg bat Degerfors (1.35)

Domzale ne perd pas contre Bravo (1.29)

Emmen ne perd pas contre Volendam (1.22)

Alanyaspor ne perd pas contre Antalyspor (1.29)

Le Rayo Vallecano ne perd pas contre Getafe (1.22)

Cote totale pour les sept paris sûrs: 7.47

