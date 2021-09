PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 14 septembre – Ligue des champions

Notre pronostic: Man. Utd s’impose sur la pelouse des Young Boys de Berne (1.39)

Les Red Devils ont très bien débuté la saison en Premier League avec trois victoires et un nul, à Southampton, en quatre journées (11 buts inscrits et 3 encaissés). Avant que Cristiano Ronaldo ne fasse ses débuts pour Manchester, son compatriote Bruno Fernandes et le jeune Anglais Greenwood avaient fait la différence lors des trois premiers matches. CR7 a montré ce week-end qu’il sera un vrai plus en attaque en inscrivant un doublé contre Newcastle à Old Trafford. Et c’est donc en position de leader du championnat d’Angleterre que Man. Utd se déplace ce soir à Berne. Les Mancuniens ont largement les armes pour s’imposer chez le champion de Suisse et ainsi bien commencer leur campagne européenne, surtout que les Young Boys n’ont pas encore trouver leur rythme de croisière puisqu’ils n’ont remporté que deux matches sur cinq dans leur championnat cette saison. Difficile d’envisager une contre-performance des Red Devils !

Fiabilité : 80 %

