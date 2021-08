PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 15 août Ligue 1

Notre pronostic : Rennes ne perd pas à Brest (1.34)

Derby de Bretagne aujourd’hui entre Brest et Rennes. Les Brestois n’ont plus gagné en compétition face à Rennes depuis dix ans. Je ne pense donc pas que l’on verra une victoire du SB29 pour cette deuxième journée. Le club reste tout de même sur un très bon résultat à Lyon avec un nul (1-1). Les joueurs auraient même pu l’emporter étant donné qu’ils menaient au score et jouaient très bien. Rennes aussi a pris un point lors de la première journée face à Lens (1-1). Difficile de jauger comment le Stade Rennais est. On attend beaucoup de ce club qui a une grosse rencontre à jouer jeudi soir pour la qualification en Ligue Europa Conférence. Je pense que les Rennais sont au-dessus des Brestois et c’est pour cela que je vous conseille de miser sur Rennes qui ne perd pas. Un pari qui me paraît sûr coté à 1.34 !

