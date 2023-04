PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 15 avril – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Tottenham bat Bournemouth (1.45)

Sur une bonne série de cinq matches sans défaite, Tottenham vient de remporter un match important face à Brighton lors de la dernière journée. Les Spurs sont 5e avec trois points de retard sur Manchester United et Newcastle qui ont disputé une rencontre de moins. Ils peuvent espérer aller chercher la Ligue des Champions mais pour cela, il faudra absolument remporter ces rencontres dites faciles. Bournemouth est 15e, avec trois longueurs d’avance sur la zone rouge et enchaîne les victoires et les défaites. Les Cherries ont montré de belles choses mais je n’imagine pas Tottenham passer à côté. Je vous propose de jouer leur victoire dans un combiné pour une cote de 1.45 !

