PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 15 avril - Série A - Italie

Notre pronostic: le Milan AC bat le Genoa et moins de 4,5 buts (1.49)

Le Milan AC, leader de Série A avec deux longueurs d'avance sur l'Inter qui compte un match de retard, vient de griller deux jokers en concédant deux 0-0 consécutifs, à San Siro contre Bologne et sur la pelouse du Torino. Les Rossoneri n'ont donc plus droit à l'erreur devant leur public contre le Genoa (18e) sous peine de voir leurs rivaux nerazzurri leur passer devant à quelques journées de la fin. Même si les Génois doivent prendre au moins un point à Milan pour continuer à croire à un éventuel maintien, leur tâche s'annonce compliquée chez le leader qui compte bien le rester. Etant donné que les partenaires d'Olivier Giroud viennent de réussir trois clean-sheet mais marque peu... trois succès 1-0 et deux 0-0, je vous propose de parier sur les Milanais, comme en Coupe d'Italie le 13 janvier (3-1)... mais avec moins d 4,5 buts dans le match pour faire grimper la cote.

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

L'Inter s'impose à la Spezia (1.30)

Zagreb bat Istra (1.23)

Hajduk bat Gorica (1.35)

Qarabag bat Keshla (1.20)

Maribor bat Radomlje (1.50)

Trabzonspor bat Karagumruk (1.45)

Kayserispor ne perd pas contre Rizespor (1.25)

Guimaraes ne perd pas contre Paços de Ferreira (1.20)

Cote totale pour les neuf paris sûrs: 11.15

Pariez sur Milan - Genoa ici