PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 15 février – Ligue des Champions 1/8e aller

Notre pronostic : Manchester City gagne chez le Sporting Portugal (1.30)

Premier devant le Paris Saint-Germain à l’issue de la phase de groupes, City a pu profiter d’un tirage bien plus favorable que les Parisiens. En déplacement chez le Sporting Portugal pour ce 1/8e de finale aller, les joueurs de Pep Guardiola sont logiquement favoris. Leur bilan sur les vingt derniers matches est exceptionnel. Ils ne se sont inclinés qu’une seule fois, c’était sur la pelouse de Leipzig pour une rencontre qui ne changeait rien pour eux. Ils ont été accrochés à Southampton le 22 janvier (1-1) et ont donc gagné dix-huit fois ! Difficile de ne pas imaginer ce scénario ce soir. Alors oui le Sporting est en pleine forme avec une série de cinq matches sans défaite et est engagé dans une lutte pour le titre au Portugal avec Porto, mais City est beaucoup trop fort. Je mise donc assez sûrement sur une victoire des Citizen pour une cote de 1.30 !

