PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 15 février – Ligue des champions

Notre pronostic : Dortmund ne perd pas contre Chelsea (1.38)

Notre pronostic : Dortmund ne perd pas contre Chelsea (1.38)

Dynamique opposée entre Dortmund et Chelsea ! Le Borussia a tout gagné depuis la reprise (six victoires en six matches) et sont redoutables à domicile en Bundesliga (7v, 1n, 1d). On ne peut pas en dire autant de Chelsea. Après la Coupe du monde, les Blues n’ont battu que deux équipes, Crystal Palace (12e) et Bournemouth (19e) en neuf rencontres, toute compétition confondue. Pire, ils n’ont inscrit que trois buts lors de leurs sept derniers matches. Inquiétant avant d’aller défier Dortmund dans un Signal Udina Park chaud bouillant. Invaincus à domicile depuis six mois, les Allemands ne perdront pas contre un Chelsea trop irrégulier ce 1/8 de finale aller de la Ligue des champions.

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Benfica ne perd pas à Bruges (1.21)

La France (F) bat le Danemark (F) (1.22)

Man. City ne perd pas sur la pelouse d’Arsenal (1.36)

Le Real bat Elche par au moins deux buts d’écart (1.49)

Cote totale pour les cinq paris sûrs : 4.13

Pariez sur Dortmund - Chelsea ici