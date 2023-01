PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 15 janvier – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco bat Ajaccio (1.42)

Déjà éliminé en Coupe de France, Monaco a eu de la chance en prenant un point à Lorient en championnat cette semaine, avec une égalisation de Ben Yedder dans le temps additionnel (2-2). A Louis-II, il faudra se montrer plus solide, notamment défensivement. Les Monégasques encaissent beaucoup trop de buts depuis le début de la saison mais face à la pire attaque de Ligue 1, je pense qu’ils pourraient l’emporter facilement. Ajaccio reste sur deux défaites à Toulouse (2-0) et face à Reims (1-0) et ne possède qu’une toute petite longueur d’avance sur la zone rouge. Je ne vois donc pas les Corses faire le poids cet après-midi, en s'inclinant sur la pelouse de l’ASM pour une cote de 1.42 !

Les autres options :

L’Udinese ne perd pas contre Bologne (1.23)

Le Torino ne perd pas face à La Spezia et au moins un but (1.26)

L’Atalanta bat la Salernitana (1.37)

L’AS Rome ne perd pas face à la Fiorentina (1.26)

Lille bat Troyes (1.42)

Toulouse ne perd pas contre Brest (1.27)

Le PSG ne perd pas à Rennes et au moins un but dans le match (1.21)

Cote totale des huit paris sûrs : 8.29