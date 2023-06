PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 15 juin – Amical

Notre pronostic : l’Argentine bat l’Australie et plus de 1,5 but dans le match (1.30)

L’Argentine joue cette nuit l’une de ses deux rencontres amicales du mois de juin avant de partir en vacance. Ce premier match contre l’Australie a lieu à Pekin, avant un déplacement en Indonésie. L’Albiceleste jouera avec l’esprit léger et profitera d’un Léo Messi heureux de retrouver ses coéquipiers après avoir vécu une deuxième partie de saison très compliquée avec le Paris-Saint-Germain. Surtout, les Argentins n’ont perdu qu’une seule fois en quatre ans ! Ils retrouvent cette nuit un adversaire qui les a tout de même fait trembler au Qatar. En effet, l’Australie avait montré un très beau visage en 8e de finale de la Coupe du Monde, s’inclinant finalement 2-1 après avoir frôlé l’égalisation au bout du temps additionnel. Mais les Australiens ne parviennent décidément pas à gagner face aux meilleures nations du monde. L’Argentine devrait de nouveau s’imposer.

