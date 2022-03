PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 15 mars – Ligue 2

Notre pronostic : Toulouse bat Amiens (1.52)

Après la claque reçue à Caen (4-1), le TFC va vouloir tout de suite réagir à domicile. Derrière les Toulousains, des clubs poussent pour accéder à la Ligue 1. Le Paris FC n’a plus que deux longueurs de retard et est sur une très bonne dynamique. Le matelas est plus confortable avec le 3e et c’est probablement ça le plus important. Toulouse a six points d’avance sur Auxerre. Au Stadium le bilan est très bon avec neuf succès, quatre nuls et une défaite. Les Amiénois performent chez eux mais ont beaucoup de mal en déplacement. Amiens n’a remporté qu’une seule rencontre à l’extérieur. C’est pourquoi je pense que la victoire du TFC est presque acquise. La cote est intéressante en plus pour gonfler un combiné (1.52) !

Pariez sur Toulouse – Amiens ici !

Les autres options :

l’Ajax bat le Benfica (1.40)

Le PFC ne perd pas à Nancy (1.23)

Bastia ne perd pas contre Dunkerque et moins de 4,5 buts (1.29)

Pau ne perd pas face à Grenoble et moins de 4,5 buts (1.27)

Cote totale : 4.29