PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 16 août – Ligue des Champions

Notre pronostic : Bodo/Glimt ne perd pas contre le Dinamo Zagreb (1.38)

Le Dinamo Zagreb a commencé sa saison très tôt. Le champion de Croatie a d’abord remporté la Supercoupe pour ensuite enchaîner avec une série de neuf rencontres sans défaite. Les Croates, en plus d’un début de championnat quasi-parfait avec quatre succès et un nul, ont passé les deux tours de qualifications auxquels ils ont participés contre le Shkupi, champion de Macédoine du Nord, puis face au Ludogorets, champion de Bulgarie. Deux belles performances mais là le niveau s’élève un peu plus. Bodo/Glimt, impérial en Norvège, ne l’est pas vraiment en déplacement lors des trois tours de qualification. Les Norvégiens n’ont pas gagné à l’extérieur mais ont obtenu de très belles victoires à domicile (3-0, 8-0 et 5-0). Je ne les vois pas perdre chez eux pour une cote de 1.38 !

Pariez sur Bodo/Glimt – Dinamo Zagreb ici !

Les autres options :

Le FC Copenhague ne perd pas contre le Trabzonspor (1.25)

QPR ne perd pas contre Blackpool (1.27)

Preston North End ne perd pas contre Rotherham (1.21)

Norwich ne perd pas contre Huddersfield et au moins un but (1.22)

Burnley ne perd pas contre Hull City et au moins un but (1.21)

Cote totale des six paris sûrs : 3.91