PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 16 avril – Série A - Italie

Notre pronostic : la Juventus bat Bologne (1.33)

La Juventus n’a pas encore dit au revoir à ses chances de titre en fin de saison même si cela sera difficile. Avec six point de retard sur le leader et encore six journées à jouer, les Turinois pourraient bien créer la surprise. Pour cela il faudra gagner toutes les rencontres et passer devant Naples, l’Inter et le Milan AC. Lors des dix-huit dernières journées, la Juve n’a perdu qu’une fois. C’était au début du mois contre l’Inter au terme d’une rencontre polémique. Je ne vois pas la Juventus se louper à domicile contre Bologne qui est 12e de Série A et n’a plus rien à jouer. Je vous propose donc de miser sur la victoire des hommes d’Allegri pour une cote de 1.33. A mettre dans un combiné !

Pariez sur Juventus – Bologne ici !

Les autres options :

La Fiorentina bat Venise (1.37)

La Sampdoria ne perd pas contre la Salernitana (1.21)

L’Udinese ne perd pas face à l’Empoli (1.20)

Valence ne perd pas contre Osasuna (1.27)

Manchester United bat Norwich (1.23)

Augsbourg ne perd pas contre le Hertha Berlin (1.23)

Mönchengladbach ne perd pas contre Cologne (1.28)

Mayence ne perd pas contre Stuttgart (1.25)

Cote totale des neuf paris sûrs : 8.13