PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 16 décembre – Premier League - Angleterre

Affiche très déséquilibrée sur le papier entre Liverpool (2e) et Newcastle (19e) en Premier League ! Les Reds n’ont perdu qu’une seule rencontre cette saison et restent sur cinq victoires consécutives (14 buts marqués et 1 encaissé). Sur ces cinq succès de Liverpool, Mo Salah a inscrit quatre buts ce qui a fait grimper son total à 14 en 16 matches. Face à Newcastle, qui ne compte toujours qu’une seule victoire cette saison en championnat d’Angleterre et qui n’a pris que trois points sur vingt-quatre possibles à l’extérieur, je vois mal comment les hommes de Jürgen Klopp pourraient se faire accrocher à Anfield ce soir. Dans ces conditions, il me paraît très peut risqué de miser sur le succès des favoris avec au moins un but de l’attaquant égyptien.

Fiabilité : 75 %

