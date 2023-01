PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 16 janvier – Série A – Italie

Notre pronostic : Empoli ne perd pas contre la Sampdoria (1.30)

Duel de bas de tableau en Italie entre Empoli, 14e et la Sampdoria, premier relégable. Cependant il y a dix points d’écart entre ces deux clubs. Les Génois comptent même six longueurs de retard sur le 17e. C’est très compliqué pour la Sampdoria qui n’a remporté que deux rencontres depuis le début de la saison. Empoli reste sur deux matches nuls en Série A depuis le retour à la compétition sur les pelouses de l’Udinese et de la Lazio. Pour moi, le 14e, ne devrait pas perdre à domicile. La cote est seulement de 1.30 mais elle peut servir à gonfler un combiné.

Les autres options :

Cadix ne perd pas contre Elche (1.21)

Casa Pia ne perd pas à Estoril (1.38)

Cote totale des trois paris sûrs : 2.17