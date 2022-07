PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 16 juillet –Allsvenskan – Suède

Notre pronostic : le Djurgardens IF bat l’IFK Värnamo (1.40)

C’est quasiment un match des extrêmes. Le Djurgardens IF réalise un début d’exercice très solide, avec huit victoires et trois nuls en quatorze rencontres. Dauphin du BK Häcken pour un petit point, le club de Stockholm est sur une série de quatre succès consécutifs en championnat et reste surtout invaincu à domicile, prenant dix-neuf points sur vingt-et-un possibles devant son public. C’est donc une mission quasi-impossible pour l’IFK Värnamo ce soir. Les joueurs de Kim Hellberg n’arrivent pas à lancer leur saison. La faute notamment à de très mauvais résultats en déplacement, alors qu’ils ont perdu cinq de leurs sept sorties. Je ne les vois pas repartir de la Tele2 Arena avec un résultat positif (1.40).

Pariez sur Djurgardens IF – IFK Värnamo ici !

Les autres options :

Flamengo bat Coritiba (1.31)

Malmö ne perd pas à Norrköping (1.30)

Gimnasia La Plata ne perd pas face à Colon de Santa Fe (1.30)

Cote totale des quatre paris sûrs : 3.10