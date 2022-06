PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 16 juin - Série A - Brésil

Notre pronostic: Palmeiras bat Atletico Goianiense (1.34)

Palmeiras, le leader de Série A brésilienne (6 victoires, 4 nuls et 1 défaite en 11 journées) accueille l'Atletico Goianiense (15e) avec l'ambition légitime de conserver sa longueur d'avance sur Corinthians, voire de l'accentuer. Sa mission n'a rien d'impossible contre un adversaire qu'il a battu sept fois lors des huit dernières confrontations. La saison passée, l'Atletico Goianiense a chuté lourdement sur la pelouse de Palmeiras (4-0 en décembre 2021). Les partenaires de Danilo, jeune milieu de terrain très convoité en Europe, devraient logiquement poursuivre leur belle série face à l'Atletico GO. Et si vous aimez prendre quelques risques, vous pouvez même envisager un succès du leader par au moins deux buts d'écart pour tenter de doubler votre mise (1.90).

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Avai ne perd pas contre Fortaleza (1.50)

Sao Paulo ne perd pas sur la pelouse de Botafogo (1.36)

Independiente ne perd pas sur la pelouse d'Argentinos Juniors (1.54)

Gimnasia ne perd pas sur la pelouse de Platense (1.35)

Le Racing ne perd pas contre Velez (1.32)

Akureyri bat Fram Reykjavik (1.62)

Hafnarfjordur bat Leinknir (1.50)

Stjarnan ne perd pas sur la pelouse de Keflavik (1.39)

Breidablik ne perd pas sur la pelouse de Valur Reykjavik (1.39)

Cote totale pour les dix paris sûrs: 35.22

