PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 17 juin - Tennis - ATP Queen's 1/4 de finale

Notre pronostic: Marin Cilic bat Emil Ruusuvuori (1.38)

Après sa 1/2 finale à Roland-Garros, Marin Cilic enchaîne bien sur le gazon du Queen's. Le Croate (17e mondial) a battu Broady et Bublik. Contre Ruusuvuori (56e), il visera une deuxième 1/2 finale consécutive. Sa puissance et la qualité de son service lui permettent de bien s'exprimer sur herbe. Il devrait logiquement s'imposer contre le Finlandais qui risque de souffrir de la chaleur et de l'accumulation des matches. En effet, il est passé par les qualifications et jouera donc sa cinquième rencontre sur le gazon londonien. Pour moi, la victoire de Cilic ne fait guère de doutes. Un succès en deux manches n'est d'ailleurs pas à exclure (1.88). A vous de voir !

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Kyrgios bat Carreno-Busta (1.32)

Auger-Aliassime bat Hurkacz (1.62)

Halep bat Boulter (1.20)

Cote totale pour les quatre paris sûrs: 3.54

