PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 16 juin - Tennis - ATP Queen's

Notre pronostic: Matteo Berrettini bat Denis Kudla en deux manches (1.52)

Absent du circuit ATP depuis le 16 mars dernier, Matteo Berrettini (10e mondial) a frappé fort pour sa reprise en remportant le tournoi sur herbe de Stuttgart dimanche en dominant Albot, Sonego, Otte et Murray. Le finaliste de Wimbledon la saison dernière est déjà au point sur gazon puisqu'il a sorti Evans d'entrée au Queen's en deux manches (6/3 - 6/3). La puissance de l'Italien et son service devraient lui permettre de s'imposer en deux sets secs face à Denis Kudla, un adversaire qu'il a battu 2-0 lors de leurs deux dernières confrontations. L'Américain, finaliste du challenger de Surbiton, s'exprime bien sur herbe mais a perdu contre Thompson, puis Bublik au premier tour à Stuttgart et face au Français Halys en qualification au Queen's... avant d'être repêché et de battre Sonego au premier tour. Malgré cela, je ne le vois pas du tout inquiéter Berrettini.

Fiabilité : 80 %

