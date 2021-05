PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 16 mai Ligue 1 – France

Notre pronostic : victoire de Nantes à Dijon (1.41)

Il ne devrait pas y avoir de suspens lors de cette rencontre. Les Dijonnais sont condamnés à la Ligue 2 depuis longtemps. La saison a été catastrophique pour le DFCO qui n’a remporté que trois matches cette saison pour vingt-quatre défaites ! Les joueurs sont en roue libre en cette fin de championnat avec treize buts pris lors des trois dernières journées. Les Nantais vont en profiter alors qu’ils sont, pour l’instant, à la place de barragiste. Une victoire et ils sortiraient de la zone rouge, ce qui leur ferait le plus grand bien avant l’ultime match la semaine prochaine. De plus les Canaris sont dans une très bonne période avec trois victoires d’affilées. Je ne les vois pas gâcher ces efforts contre la plus faible équipe de Ligue 1. C’est pourquoi je pense qu’ils vont s’imposer pour une cote de 1.41 !

