PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 17 août - Barrage LDC

Notre pronostic: Salzbourg bat Brondby par au moins deux buts d'écart (1.49)

Quatre victoires en quatre matches, 12 buts marqués et 2 encaissés... sans compter le succès en amical contre Barcelone (2-1) ! On peut dire que Salzbourg a bien débuté sa saison et ne compte pas se faire surprendre par Brondby en barrage de la Ligue des champions, compétition que les Autrichiens disputent régulièrement depuis plusieurs années. De leur côté, les Danois, 10e sur 12 dans leur championnat, n'ont toujours pas remporté la moindre victoire en cinq journées: trois nuls puis deux défaites (4-2 à Copenhague et 1-0 à domicile face à Nordsjaelland). Pour toutes ces raisons, je vous conseille de parier sur un succès relativement facile du Red Bull Salzbourg.

Fiabilité: 75 %

Les autres options:

Les deux équipent marquent lors de Monaco - Shakhtar (1.66)

Les deux équipent marquent lors de Dortmund - Bayern (1.29)

Plus de 1,5 but lors de Tiraspol - Dynamo Zagreb (1.31)

Plus de 1,5 but lors de Etoile Rouge Cluj (1.32)

Cote totale des cinq paris sûrs: 5.52

Pariez sur Salzbourg - Brondby ici