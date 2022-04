PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 17 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Lyon bat Bordeaux (1.32)

Même si cela ressemble à un match piège, je ne vois pas les Lyonnais passer à nouveau à côté de leur sujet aujourd’hui. La claque infligée par West Ham cette semaine au Groupama Stadium (3-0) a piqué les supporters déçus par les performances de leur club cette saison. L’OL n’est que 10e de Ligue 1 avec six points de retard sur le top 5 et dix sur le podium ! Plus question de se louper dans la dernière ligne droite. Les Gones se doivent de l’emporter contre des Bordelais avant-derniers du championnat. Un pari que je mettrais dans un combiné plus large (1.32).

Pariez sur Lyon – Bordeaux ici !

Les autres options :

Strasbourg ne perd pas à troyes (1.25)

Le PSG bat Marseille (1.36)

Hoffenheim bat le Greuther Fürth (1.25)

L’Atletico de Madrid bat l’Espanyol Barcelone (1.38)

Cote totale des cinq paris sûrs : 3.87