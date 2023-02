PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 17 février – Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic : Augsburg ne perd pas contre Hoffenheim (1.49)

Augsburg (13e) est facile à pronostiquer depuis la reprise de la Bundesliga : trois défaites à l’extérieur et deux victoires à domicile, 1-0 contre Mönchengladbach et Leverkusen, deux adversaires bien supérieurs à Hoffenheim. Le TSG (14e avec seulement deux longueurs d’avance sur le barragiste) file un très mauvais coton en 2023 : cinq défaites et un nul (2-2 à domicile face à Stuttgart, l’avant-dernier) toute compétition confondue. Vu la dynamique actuelle des deux équipes, je ne vois pas comment les visiteurs, qui ont encaissé vingt buts lors des six dernières rencontres, pourraient créer l’exploit aujourd’hui et repasser devant Augsburg au classement.

Fiabilité : 75 %

