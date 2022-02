PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 17 février - Ligue Europa

Notre pronostic: Dortmund bat les Rangers (1.38)

Dortmund, distancé par le Bayern dans la course au titre en championnat d'Allemagne (six points de retard) ne compte plus que sur cette compétition pour remporter un trophée cette saison. Eliminé par St Pauli en Coupe, le BVB part logiquement favori en barrage de la Ligue Europa face aux Rangers. A domicile, les Allemands n'ont perdu que trois rencontres sur quatorze cette saison, contre le Bayern et Leverkusen en Bundesliga (9 victoires et 2 défaites) et face à l'Ajax en Ligue des champions. Après cette désillusion qui leur a coûté la qualification, les "Jaune et Noir" ont été reversés en Ligue Europa et sont les favoris pour la victoire finale (6.50). Honnêtement, je ne vois pas comment les Ecossais, qui ont récemment chuté 3-0 sur la pelouse du Celtic et perdu leur fauteuil de leader, pourraient priver Guerreiro et ses partenaires d'une victoire ce soir au Signal Iduna Park, même en l'absence de Haaland, blessé.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Marseille bat Qarabag (1.30)

Leicester bat Randers (1.25)

Le Celtic bat Bodo/Glimt (1.45)

L'Atalanta bat Olympiakos (1.45)

Séville bat le Dynamo Zagreb (1.35)

Le PSV bat le Maccabi Tel-Aviv (1.26)

Porto ne perd pas contre la Lazio (1.30)

Leipzig ne perd pas contre la Real Sociedad (1.23)

Le Sparta Prague ne perd pas contre le Partizan Belgrade (1.24)

Cote totale pour les dix paris sûrs: 11.52

