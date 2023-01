PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 17 janvier - Coupe d'Italie

Notre pronostic : Naples élimine la Cremonese (1.24) !

Le Napoli réalise une saison fantastique ! Leader incontesté en Serie A (neuf points d'avance sur le deuxième après 18 journées), qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions (duel face à l'Eintracht Francfort), Naples peut nourrir des ambitions dans cette Coupe d'Italie et semble armé pour jouer toutes les compétitions à fond. Le stade San Paolo est une forteresse imprenable (huit succès et un nul en neuf rencontres de championnat) et la Cremonese, lanterne rouge de Serie A, aura bien du mal à réaliser un exploit. C'est donc un vrai coup sûr : victoire des Napolitains (1.24) ! Fiabilité : 92% !

Autres options :

S. Korda bat Y. Watanuki (1.20)

D. Shapovalov bat T. Daniel (1.21)

H. Hurkacz bat L. Sonego (1.29)

Total des quatre coups sûrs : 2.32

